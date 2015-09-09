Кабмін скоротив мінімальний строк держреєстрації нерухомості до 2 годин

Кабінет міністрів Українивстановив скорочені строки надання послуги державної реєстрації речових прав на нерухоме майно протягом п'яти, трьох, одного робочого дня та двох годин, а також встановив розмір плати за надання таких послуг в терміновому порядку.

Відповідні зміни у сфері державної реєстрації речових прав на нерухомість внесені постановою уряду №699 від 2 вересня 2015 року.

Згідно з постановою, плата за реєстрацію речових прав на нерухоме майно протягом 2 годин встановлена в десятикратному розмірі від адміністративного збору за реєстрацію нерухомості. За плату в п'ятикратному розмірі від адміністративного збору дану послугу нададуть протягом 1 робочого дня, а за подвійну - держреєстрацію речових прав на нерухоме майно проведуть протягом 3 робочих днів з моменту прийняття звичайної заяви або за 5 робочих днів з моменту прийняття заяви, загальний строк розгляду якої відповідно до законодавства становить 14 робочих днів.

Крім того, уряд встановив скорочені строки на отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Тепер інформацію в паперовій формі можна буде отримати протягом 30 хвилин за потрійну оплату, тоді як зараз ця послуга надається протягом 1 години за подвійну плату.

При цьому нові скорочені строки державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно наразі не встановлені, проте плата за цю послугу складе подвійний розмір адміністративного збору.

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Довідка УНІАН. Розпорядженням Кабміну №190 від 8 квітня 2015 року встановлено, що у разі відмови в державній реєстрації плата за надання таких послуг у скорочені терміни не повертається.

Також не повертаються гроші, якщо відсутня інформація про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження в Державному реєстрі прав, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

Плата за терміновість повертається заявнику, якщо ненадання послуг сталося з вини державного реєстратора.