Українцям обіцяють повернути держпрограми пільгового кредитування житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) планує відновити державні програми пільгового житлового кредитування, зокрема, програму молодіжного кредитування та програму "Доступне житло", і тим самим вивести ринок нерухомості зі стану стагнації, повідомив заступник глави Мінрегіону Абрамовський Роман.

"Зараз ми пропонуємо Верховній Раді прийняти зміни до законодавства та встановити процентну ставку за програмою молодіжного кредитування на рівні 10%... а також хочемо відновити фінансування програми "Доступне житло 70/30", - сказав Абрамовський.

За його словами, розмір фінансування даних програм з державного бюджету очікується на рівні 2 мільярдів гривень, з 1 мільярду гривень на кожну програму.

"Ми розуміємо, що якщо ми профінансуємо 2 мільярди гривень на ці програми, то як мінімум стільки ж зможуть профінансувати місцеві бюджети, і це буде вже 4 мільярди гривень інвестицій в будівельну галузь", - сказав він.

Абрамовський зазначив, що ці кошти допоможуть вивести український ринок нерухомості зі стану стагнації, яка на сьогоднішній день по країні складає близько 30%.

Читайте такожЗабудовники зменшують площу житла через підвищення собівартості будівництва

Як повідомляв УНІАН, на початку травня Мінрегіон зупинив укладення нових договорів по програмі часткової компенсації процентних ставок за кредитами комерційних банків для молоді на будівництво та придбання житла через відсутність коштів.

Довідка УНІАН. У лютому поточного року голова комітету Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту Артур Палатний зазначив, що з січня 2014 року програма пільгового житлового кредитування молоді, яка діяла з 1998 року, фактично перестала працювати через відсутність фінансування з держбюджету. За його словами, поряд з економічною кризою і ситуацією на сході, неможливість вирішення житлового питання серед молоді змушує її покидати країну.