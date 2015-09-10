Мінрегіон вивчає можливість виходу українських будівельних компаній на зарубіжні ринки

Про це з посиланням на підсумки зустрічі з главою Мінрегіону повідомив перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський.

"У ході нашого ранкової наради Геннадій Зубко заявив про те, що зараз міністерство шукає нові ринки для виходу наших будівельних підприємств. В першу чергу, це ринки Середнього та Близького Сходу. Є дуже серйозні напрацювання щодо таких робіт в Єгипті, а також у колишніх наших радянських республіках, у першу чергу це – Азербайджан, Казахстан і Туркменія", - заявив Андрієвський.

При цьому, за його словами, профільний комітет Верховної Ради спільно з Конфедерацією будівельників України та іншими профільними організаціями, які представляють інтереси українських будівельників, розробив зміни до закону, які дадуть можливість тимчасово скасувати мораторій на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

"Це непросте рішення, і воно сьогодні перебуває у залі Верховної Ради. Я впевнений, що найближчим часом воно буде проголосовано, що надасть "поштовх" будівельної галузі України", - сказав Андрієвський.

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Довідка УНІАН. Наприкінці травня президент Торгово-промислової палати України Геннадій Чижиков заявляв, що низка країн Близького Сходу, зокрема, Йорданія, Іран, виявляють інтерес і запрошують до співпраці українські будівельні компанії та виробників будівельних матеріалів.