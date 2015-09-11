Україна хоче використовувати досвід Словаччини в реалізації програм утеплення житла

Україна планує використовувати досвід Словаччини в реалізації програм утеплення житлового фонду, 80% якого потребує термомодернізації, повідомив голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук.

"Словаччина пройшла такий самий шлях, яким зараз йде Україна, - цитує Савчука прес-служба відомства. - Відповідно до Національної стратегії Словаччини з реновації будинків, у 2013 році в країні термомодернізували 50,38% багатоквартирних будинків і 33% приватних. До 2020 року ці показники мають збільшитися до 72,15% і 47,61%, відповідно. Тому для нас важливо використовувати досвід Словаччини, оскільки в Україні 80% житлового фонду потребує термомодернізації" - говориться у повідомленні.

Як повідомили у прес-службі Держенергоефективності, Україна і Словаччина будуть обмінюватися необхідним досвідом, керуючись положеннями Меморандуму про співпрацю у сфері енергоефективності та енергозбереження. Документ був підписаний у рамках візиту української урядової делегації до Братислави.

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Як повідомляв УНІАН, на початку квітня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становить 1,57 мільярда гривень.

Фінансування програми здійснюють три державні банки: "Ощадбанк", "Укрексімбанк" і "Укргазбанк".

12 серпня Кабінет міністрів ухвалив постанову, згідно з якою розмір компенсації вартості тіла кредиту, взятого на придбання негазових котлів та утеплення житла для громадян, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, збільшено до 70% з 20-40%. Тією ж постановою передбачено збільшення максимальної суми компенсації тіла кредиту на термомодернізацію та заходи з утеплення до 12 тис. грн і 14 тис. грн з 5 тис. грн і 10 тис. грн, відповідно, в залежності від форми організації управління житлом (ОСББ чи ЖБК).

Станом на 1 вересня 2015 року до державної програми енергозбереження приєдналися місцеві органи влади, які компенсують частину відсоткових ставок за кредитами на утеплення. Учасниками державної програми компенсації процентних ставок є 17 областей України, зокрема Київська область.