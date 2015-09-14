Висока оренда змушує бізнес переїздити з житлових будинків до офісних центрів

Високі орендні ставки змушують орендарів столичних офісів на перших поверхах житлових будинків переїздити до професійних торгово-офісних центрів, де орендні ставки на 10-15% нижче.

Про це УНІАН повідомив керівник відділу продажів ЖК "Park Stone" Дмитро Шостя з посиланням на дані власного аналітичного відділу.

"Кількість угод з нежитловими приміщеннями у багатоквартирних будинках в серпні склала 10% від загальної кількості угод з нерухомістю в Києві, що майже на 20% менше, ніж у серпні 2014 року. Ще рік тому через високу вартість оренди житлового фонду, підприємці стали з'їжджати з офісів у житлових будинках Печерського і Шевченківського району. Потім тенденція поширилася на Солом'янський та Подільський райони столиці, в серпні цього року ця тенденції поширилася по всьому Києву", - цитує прес-служба Шостю.

За його даними, з початку року кількість орендарів в професійних офісних та торгово-офісних центрах зросла на 15-17% порівняно з показниками 2014 року. При цьому середня площа орендованих приміщень за 8 місяців 2015 року знизилася майже в 2 рази - до 250 квадратних метрів.

Згідно з даними аналітичного центру ЖК "Park Stone", середня ставка оренди професійних офісних приміщень у Києві в серпні поточного року в залежності від класу приміщення та місця розташування будинку коливається від 7 до 30 доларів за квадратний метр.

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Як повідомляв УНІАН, середні орендні ставки офісних приміщень з базовою обробкою за підсумками I півріччя 2015 року в Києві в класі А склали 20-29 доларів/квадратний метр, у класі В - 9-19 доларів/квадратний метр, у класі С - 5-9 доларів/квадратний метр в місяць.