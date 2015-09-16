Окупанти Криму вирішили влаштувати гральну зону біля Ластівчиного гнізда

В окупованому Росією Криму гральна зона може з'явитися біля Ластівчиного гнізда, заявив нелегітимний начальник "департаменту архітектури та містобудування адміністрації Ялти" Володимир Приступа, передають "Новини Криму".

Він пояснив, що надійшла пропозиція вивести за межі смт Гаспра і, відповідно, Ялти територію санаторію «Перлина» площею 16,8 га.

Читайте такожРосія і окуповані території: їх вартість для громадян РФ (карта)«З'явився інвестор, який пропонує створити в цьому районі гральну зону», – сказав Приступа і уточнив, що згідно з російським законодавством ця ділянка має бути виведена за територію населених пунктів.

За його словами, у зв'язку з цим пропонується винести на сесію нелегітимної Ялтинської міської ради 17 вересня питання про призначення публічних слухань з питання про винесення території санаторію «Перлина» за межі населеного пункту. При цьому він не назвав інвестора, але запевнив, що питання буде вирішуватися виключно за згодою мешканців всієї Ялти.

Ластівчине гніздо - пам'ятник архітектури і історії, розташований на прямовисній 40-метровій Аврориній скелі мису Ай-Тодор у селищі Гаспра на південному березі Криму.

28 травня 2008 року Національний банк України ввів в обіг золоту і срібну монети «Ластівчине гніздо» номіналом 50 і 10 гривень, відповідно. Монети вийшли в серії «Пам'ятки архітектури України».