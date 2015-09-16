Яценюк зібрався відстоювати свої "справедливі" тарифи в Раді

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк запропонував провести відкриті парламентські слухання, які дозволили б дати відповіді на всі процедурні питання встановлення комунальних тарифів в Україні.

Про це він сказав на засіданні уряду.

«Я хотів би, щоб у парламенті, наприклад, у п'ятницю (18 вересня - УНІАН), були публічні слухання про тарифоутворення. Публічні слухання про те, за скільки купується газ, за скільки він продається, і як брешуть українські політики, які грають на тому, що в Україні встановлені справедливі тарифи. Але саме на цих справедливих тарифах вони хочуть одержати свої 2-3% свого дешевого політичного рейтингу», - сказав Яценюк.

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Він відзначив, що уряд готовий провести жорстку дискусію з конкретними фактами, документами та доказами.

«Я звернувся до НКРЕКП, яка встановлює тарифи, взяти активну участь у цьому питанні. Вони брали участь у встановленні тарифів. І ми готові до відкритої та відвертої дискусії. Зокрема, дискусії про те, як підписувалися газові контракти – зараз і раніше, які були економічні збитки, і як нам з вами виходити з цієї ситуації. Прийшов час розставити всі крапки над «і», і ми готові їх розставити», - наголосив глава уряду.