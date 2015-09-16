Програма щодо забезпечення житлом військовослужбовців у 2015 році провалена – експерт

Про це під час прес-конференції УНІАН повідомив заступник голови громадської ради Міноборони України, глава Київської спілки безквартирних офіцерів Сергій Самарцев.

«Якби профінансували цю програму (щодо забезпечення військовослужбовців житлом - УНІАН) і вона почала свою дію ще на початку року, то можна було б на 3 тис. квартир вийти. Але програма почала реалізовуватися тільки в другій половині року і, природно, все не встигається», - сказав він.

Як зазначив присутній на прес-конференції голова громадської організації «Доступне житло - Київ», генеральний директор інвестиційно-будівельної компанії «Будкапіталз» Євген Пінчук, станом на середину вересня Міноборони законтрактувала близько 150 квартир, загальною вартістю 150 млн грн.

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«На даний момент законтрактовано майже 150 квартир на суму приблизно 150 млн грн, з яких понад 60 квартир - абсолютно непридатні для проживання», - сказав Пінчук.

Самарцев також додав, що, за його інформацією, Кабінет міністрів України підписав постанову №1036 «Про компенсацію коштів за неотримане житло», яким передбачається грошове відшкодування військовослужбовцю за належне житло. При цьому розмір компенсації визначається з розрахунку - по 13,65 кв. м житлової площі на військового і кожного члена його сім'ї.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією заступник голови Міноборони Юрія Гусєва, в черзі на отримання квартир зараз перебуває 41 тис. військових. На даний момент квартири отримують військовослужбовці, що стали на чергу в 1989 році. При цьому заступник міністра наголосив, що пріоритет при отриманні житла матимуть учасники антитерористичної операції.

У 2015 році Міноборони запланувало придбати для українських військових на первинному і вторинному ринках близько 3 тис. квартир.