У Києві нові квартири подешевшали в гривнях вперше за 7 місяців

Середня вартість квартир на первинному ринку Києва в серпні поточного року знизилася на 6,2% - до 24 тис. грн після майже 20% зростання середньоринкової ціни квадратного метра протягом перших 7 місяців 2015 року.

Про це повідомляє консалтингова компанія UTG.

За даними UTG, середні ціни пропозиції квартир на первинному ринку житлової нерухомості Києва в серпні 2015 року в доларовому та гривневому еквіваленті знизилися на 4,3% і 6,2%, до 1,1 тис. дол./кв. м і 24 тис. грн/кв. м відповідно.

Як повідомила консалтингова компанія, минулого місяця найбільше подешевшали квартири «комфорт-класу» - на 4,3%, квартири «економ-класу» - на 3,1%, а також «бізнес-класу» - на 3%. При цьому, в структурі пропозиції частка квартир економ-класу» становила 54,3%, «комфорт-класу» – 28,7%, а квартири «бізнес-класу» зайняли 17,6% ринку первинного житла столиці.

Також повідомляється, що 61% квартир на первинному ринку в серпні було куплено без залучення позикових коштів, з використанням розстрочки - 37%, а із залученням іпотеки – лише 2%.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва порівняно з червнем збільшилася на 1,25% - до 25,6 тис. грн/кв. м.

У першому півріччі 2015 року середня вартість 1 кв. м житла класу "комфорт" на первинному ринку нерухомості столиці зросла на 15,9%, до 22,239 тис. грн, «бізнес» – на 24,9%, до 32,599 тис. грн та «преміум» – на 12,9%, до 51,131 тис. грн.

Через більш ніж двократну девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального в 2014 році гривневі ціни на столичну «первинку» зросли приблизно на 68%.

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Довідка УНІАН. Консалтингова компанія UTG створена в 2001 році, спеціалізується на комплексному супроводі девелоперських проектів. За час роботи на ринку за участю компанії відкрито понад 100 торгових центрів, в тому числі ТРЦ «Осеап Plaza», «Піраміда», «Комод» (всі Київ), ТРК «Меганом» (Сімферополь), ТРЦ «Донецьк Сіті» (Донецьк), ТРЦ «Мост-Сіті Центр» (Дніпропетровськ), ТРЦ «Французький бульвар» (Харків), «Global. UA (Житомир).