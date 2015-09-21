Ціни на житло у Великобританії встановили новий рекорд

Через нестачу пропозиції і високого попиту з боку заможних клієнтів ціни на житло у Великобританії у вересні 2015 злетіли до рекордного рівня, повідомляють Ведомости.

"За даними доповіді ріелторського порталу Rightmove, початкові ціни, які запитують бажаючі продати житло, зросли на 0,9% - до 294,834 фунтів стерлінгів. Це найбільше зростання цін протягом останніх 13 років, зазначають експерти", - говориться в повідомленні.

У Лондоні середня вартість пропозиції житла зросла на 2,2% - до 620 003 фунтів ($964 000) .

"Попит на житло з боку тих, хто може собі дозволити таку покупку, залишається високим, а підходящих пропозицій недостатньо, оскільки кількість будинків, які надходять на ринок, на 6% нижча, ніж роком раніше", - повідомляє директор Rightmove Майлз Шипсайд.

Це, за його словами, призводить до підйому цін до екстремальних значень в деяких сегментах ринку.

Так, у трьох районах Лондона (Kensington and Chelsea, Southwark і Richmond upon Thames) зростання цін на житлову нерухомість склав близько 8%, зазначають в Rightmove.

Читайте такожКемерон вирішив обмежити купівлю британської нерухомості за "брудні" гроші

Якщо зростання цін в Лондоні продовжиться тими ж темпами, середня вартість пропозиції житла у британській столиці досягне 1 мільйона фунтів до 2020 року.