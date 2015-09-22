Українцям обіцяють відкрити доступ до земельного кадастру з 6 жовтня

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) планує до 6 жовтня цього року відкрити доступ до Державного земельного кадастру для всіх українців. Про це в ході прес-конференції у вівторок повідомив віце-прем'єр-міністр України, очільник Мінрегіону Геннадій Зубко.

«До 6 жовтня ми повинні відкрити реєстри для того, щоб кожна людина могла побачити, кому належить та чи інша земельна ділянка за номером земельного кадастру», - сказав Зубко.

Крім того, він додав, що на сьогодні вже відкрито реєстри для нотаріусів, які можуть брати витяги із земельного кадастру для здійснення нотаріальних дій.

Зубко також повідомив, що презентація концепції децентралізації у сфері земельних відносин у рамках децентралізації земельної сфери запланована на засідання Кабінету міністрів України, що відбудеться 23 вересня.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Госгеокадастр) у рамках урядової політики розширення доступу до Державного земельного кадастру запустила електронну послугу надання приватним і державним нотаріусам доступу до земельного кадастру для видачі з нього витягів. Тоді доступ до бази даних Державного земельного кадастру України отримали майже 100 нотаріусів. За словами нотаріусів, вартість підключення до послуги з усіма витратами становить 8 тис. грн.