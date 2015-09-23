Яценюк вимагає погасити борги за компослуги до початку опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству регіонального розвитку і будівництва разом з Міністерством фінансів, а також обласними державними адміністраціями забезпечити погашення заборгованості по комунальним платежам до початку опалювального сезону.

Про це Яценюк сказав у ході виїзного засідання уряду в Полтаві.

"Потрібно терміново зобов'язати облдержадміністрації, теплопостачальні компанії, водопоставляющие компанії, енергокомпанії закрити заборгованості до початку опалювального сезону. Прошу Мінрегіон, Мінфін разом з ОДА завершити систему розрахунків", - сказав Яценюк.

При цьому він нагадав, що Кабмін знайшов можливість профінансувати заборгованість регіонів у розмірі 5,6 мільярда гривень, що сформувалася в 2014 році і в першому кварталі 2015 року.

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Як повідомляв УНІАН, у червні Кабінет міністрів України виділив 2,9 мільярда гривень як субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення існуючої заборгованості по компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, опалення та постачання гарячої води, а також послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення і підприємств – споживачів централізованого водопостачання та водовідведення.