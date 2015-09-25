У Києві нарахували майже 500 об'єктів незаконного будівництва

У столиці налічується майже 500 об'єктів незаконного будівництва, споруджених без належної дозвільної документації, й понад 200 об'єктів, що потребують додаткової перевірки. Про це повідомляє прес-служба Департаменту містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника директора Ганну Бондар.

За її словами, за результатами діяльності міжвідомчого Центру моніторингу забудови Києва було виявлено безліч об'єктів, які визначаються як самовільне будівництво.

«Серед них 72 об'єкти - це житло, 92 - газові заправки, 208 - парковки і СТО, 113 торгово-розважальних комплексів», - цитує прес-служба Бондар.

Разом із тим, за її словами, за останні три місяці роботи міжвідомчого Центру в столиці не виявили нових самовільних забудов.

Як зазначила Бондар, власникам об'єктів, які визначені як самовільне будівництво, київська влада пропонує два варіанти вирішення конфлікту. Перший - це демонтаж і відшкодування забудовником збитків інвесторам і місту, а другий - легалізація будівель у випадку приведення у відповідність із проектним рішенням.

Довідка УНІАН. Київський мер Віталій Кличко наприкінці липня заявив, що близько 150 будівництв у Києві ведуться без дозвільної документації. Водночас експерти впевнені, що цифра дуже занижена й реальна кількість самовільних будівництв у Києві може досягати 2 тис.

Боротьба із самовільними забудовами була однією з передвиборних обіцянок мера, проте, незважаючи на гучні заяви, кількість таких споруд у Києві не зменшується, а багато забудовників, як і раніше, споруджують свої об'єкти без дозвільної документації.