Мінрегіон просить банки знизити процентну ставку за кредитами на утеплення житла

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон) у зв'язку зі зниженням Національним банком України 25 вересня облікової ставки з 27% до 22% просить державні банки - учасники програми часткової компенсації вартості кредитів на термомодернізацію і заходи з підвищення енергоефективності в житловому секторі знизити процентну ставку за такими кредитами для населення.

Про це повідомляє прес-служба міністерства з посиланням на віце-прем'єр-міністра - міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка.

«25 вересня Національний банк зменшив облікову ставку до 22%, що є хорошим сигналом для всієї економіки країни в цілому. Враховуючи це, ми попросили банки негайно переглянути кредитні продукти за програмою енергоефективності з метою зробити їх вигіднішими для кінцевого споживача. Чим більше кредитів, тим швидше наша країна стане енергоефективною», - цитує Зубко прес-служба відомства.

Також він нагадав, що станом на 21 вересня з початку дії програми було видано 31 503 кредити на загальну суму 525,7 млн грн.

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, станом на серпень фінансування програми здійснюють три державних банки: «Ощадбанк», «Укрексімбанк» і «Укргазбанк».

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив, що уряд прийняв програму компенсації 20-40% вартості кредитів на заходи з підвищення енергоефективності. Бюджет програми становив 1,57 млрд грн.

Кабінет міністрів виділив Мінрегіону 495,72 млн грн для фінансування заходів державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

12 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою розмір компенсації вартості тіла кредиту, взятого на придбання негазових котлів та утеплення житла для громадян, які отримують субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, збільшений до 70% з 20-40%.

Тією ж постановою передбачено збільшення максимальної суми компенсації тіла кредиту на термомодернізацію та заходи з утеплення до 12 тис. грн і 14 тис. грн до 5 тис. грн і 10 тис. грн відповідно, залежно від форми організації управління житлом (ОСББ чи ЖБК).