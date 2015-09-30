Суд повернув у власність держави майже 18 гектарів колишніх мисливських угідь Януковича

Прокуратура Київської області в суді касаційної інстанції відстояла повернення з незаконного володіння земель лісового фонду вартістю понад 7 млн грн, які належали колишньому президенту Віктору Януковичу.

Про це повідомила прес-служба облпрокуратури.

У відомстві нагадали, що Київська облдержадміністрація вилучила із постійного користування Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського господарства землі лісогосподарського призначення, змінивши їх цільове призначення на сільськогосподарське. У подальшому, Вишгородська райдержадміністрація передала вказані землі у власність громадян для ведення особистого селянського господарства, а також для будівництва та обслуговування готельно-ресторанного комплексу.

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«Суди усіх інстанцій підтримали позицію прокуратури щодо повернення з незаконного користування у держвласність земель, які належали ТОВ «Дім лісника» та входили до земель, на яких розташовані резиденції екс-президента «Акація» та «Острів». Зараз скасовано відомості щодо реєстрації права власності на земельні ділянки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно», - йдеться у повідомленні.

Відділом державної виконавчої служби Вишгородського районного управління юстиції проводяться виконавчі дії щодо витребування земельних ділянок на користь держави, додали в прокуратурі.