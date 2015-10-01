Столична "вторинка" з початку року подорожчала майже на чверть

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва з початку 2015 року зросла на 23,8% і станом на початок жовтня становила 34,4 тис. грн/кв. м, при цьому доларові ціни знизилися на 9,4%, - до 1590 дол./ кв. м житла.

Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «Столична нерухомість».

Також повідомляється, що у вересні 2015 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва щодо серпня подешевшали в середньому на 4,8%, а в доларовому еквіваленті – на 0,4%.

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За даними аналітиків, за 9 місяців поточного року гривневі ціни в «дорогому» сегменті житла збільшилися на 33,2%, у «дешевому» – на 15,8%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 2,6% і 15,3% відповідно.

Згідно зі звітом, минулого місяця 4-кімнатні квартири в столиці в середньому подешевшали на 5,1% - до 37,4 тис. грн/кв. м, 3-кімнатні - на 4,7%, до 35 тис. грн/кв. м, а 2-кімнатні - на 4,6%, до 35 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 1-кімнатних квартир в столиці також зменшилася на 5,3% - до 31,9 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості у вересні порівняно з минулим місяцем незначно збільшилася на 0,2% і становила 18,5 тис. квартир. Обсяг пропозиції в загальній площі збільшився на 0,1%.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 27%, 2-кімнатні та 3-кімнатні – по 33% і 4-кімнатні – 7%.

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Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «Столична нерухомість», середня вартість пропозиції квартир в гривні на вторинному ринку нерухомості Києва в серпні 2015 року порівняно з липнем збільшився на 1,5%, до 36,1 тис. грн/кв. м, при цьому в доларовому еквіваленті середньозважена ціна пропозиції зменшилася на 1% - до 1,596 тис. дол./кв. м.

У 2014 році, через більш ніж двократну девальвацію національної валюти за доларової номінації вартості квартир, гривневі ціни на «вторинку» в столиці зросли на 76%. Середня вартість житла в доларах у Києві за минулий рік знизилася на 10,7%.