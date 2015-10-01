Нове житло в Києві в серпні незначно подешевшало

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у вересні 2015 року порівняно з серпнем зменшилася на 3,2% - до 23,3 тисяч гривень/квадратний метр, порівняно з вереснем 2014 року ціни збільшилися на 47,6%.

Про це повідомив у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку найбільше знизилася вартість квартир преміум-класу – майже на 4,65%, до 38,5 тисячі гривень/квадратний метр. Вартість квартир економ-класу в новобудовах Києва знизилася на 3,48% - до 16,6 тисяч гривень/квадратний метр. Найменше у вересні подешевшало житло бізнес-класу – на 0,89%, до 27 тисяч гривень/квадратний метр.

За інформацією порталу, в минулому місяці до продажу пропонувалися квартири 61 операторами в 134 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 55%. Новобудови бізнес-класу становлять 28% від загальної кількості, преміум-класу – 17%.

При цьому пропозиція квартир на ринку новобудов Києва у вересні порівняно з серпнем у загальній площі зросла на 2%, в той час як у грошовому еквіваленті скоротилося на 1,8%.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2015 року квартири на первинному ринку нерухомості Києва порівняно з липнем подешевшали на 6,18% - до 24 тисяч гривень/квадратний метр, в порівнянні з серпнем 2014 року ціни збільшилися на 55,4%

За даними інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", за 2014 рік вартість квартир на первинному ринку столиці зросла на 23,6% із-за девальвації національної валюти, а також подорожчання будматеріалів і пального.