Приватні будинки в Києві подешевшали майже на 3%

Середня вартість приватних будинків у Києві за період з червня по вересень 2015 року знизилася на 2,7% – до 27 070 гривень /квадратний метр, а в доларовому еквіваленті - на 4,7%, до 1 252 доларів/квадратний метр.

Про це в аналітичному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

При цьому з початку року вартість будинків у столиці збільшилася на 26%, а в доларовому еквіваленті знизилася на 8,1%.

За даними аналітиків, кількість виставлених на продаж приватних будинків за вказаний період збільшилася на 9,6% - до 926 об'єктів.

Частка будинків, вперше виставлених на продаж, в звітному періоді склала 13,8% від усього обсягу пропозицій. Середня ціна пропозиції "нових" будинків у Києві на 17,3% нижче середньої ціни червня і становить 22 998 гривень/квадратний метр. У доларовому еквіваленті – нижче на 19%, 1 064 доларів/квадратний метр.

При цьому найбільша кількість будинків в минулому місяці пропонувалася в Дарницькому, Голосіївському та Солом'янському районах столиці (31%, 15% і 14% відповідно). А найменша кількість будинків виставлено на продаж у Дніпровському, Оболонському, Подільському (по 8%), Святошинському – 7%, Шевченківському - 5%, Печерському та Деснянському (по 2%) районах.

При цьому, в структурі пропозиції будинку площею 250-500 квадратних метрів займають 39%, 100-250 квадратних метрів – 34%, понад 500 квадратних метрів – 14% і площею до 100 квадратних метрів – 13%.

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Як повідомляв УНІАН, середня вартість пропозиції приватних житлових будинків у Києві у квітні-червні 2015 року в гривні знизилася на 11% - до 27 822 гривень/квадратний метр, в доларах – на 1,2% - до 1 314 доларів/квадратний метр.