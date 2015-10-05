Завтра відкривається вільний доступ до реєстру власників земельних ділянок

Про це на прес-конференції у понеділок повідомив очільник відомства Максим Мартинюк.

«До сьогоднішнього дня можна було отримати інформацію тільки про площу земельної ділянки та її цільове призначення. Із завтрашнього дня можна буде отримати інформацію про власника земельної ділянки», - сказав Мартинюк, додавши, що для отримання доступу до реєстру обов'язковою умовою є електронна ідентифікація заявника за допомогою або електронного цифрового підпису, або альтернативної схеми ідентифікації за допомогою банківської карти "ПриватБанку" чи "Ощадбанку".

За словами очільника Держгеокадастру, інформація про власників земельних ділянок надається, спираючись на дані бази Державного реєстру майнових прав, тому у відкритому доступі також буде інформація про те, передано ділянку в оренду чи ні.

При цьому Мартинюк зазначив, що на сьогодні до реєстру внесено трохи більше 60% усіх земельних ділянок Україна. «Ступінь наповненості кадастру становить більше 60% площі території України, а його наповнення відбувається в міру того, як формуються земельні ділянки», - сказав він, зазначивши, що ті ділянки, з якими останнім часом не проводилося ніяких операцій з передачі прав власності, не внесені до кадастру.

Також Мартинюк повідомив, що відомство запровадило онлайн-послугу замовлення виписки про нормативно-грошову оцінку землі. Отримати таку виписку громадянин України зможе із завтрашнього дня, оформивши відповідний запит на сайті відомства. При цьому, згідно з чинним законодавством, такий документ надається виключно у паперовому вигляді, тому отримати виписку заявник може в одному з 660 центрів надання адміністративних послуг через 3 дні після реєстрації запиту на сайті.

«Термін надання виписки - три робочих дні ... Ми гарантуємо, що людина за цей термін її отримає, а якщо не отримає, то винний у цьому працівник нестиме відповідальність, аж до звільнення», - пообіцяв Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня уряд затвердив постанову «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України щодо оприлюднення відомостей про суб'єктів майнових прав на земельні ділянки», забезпечивши тим самим можливість відкриття з 6 жовтня 2015 року доступу до системи державного земельного кадастру.

Водночас, за словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, усіх власників земельних ділянок будуть повідомляти, хто запитує інформацію про них.

Крім того, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) у рамках децентралізації та боротьби з корупцією планує до кінця 2015 року запустити електронний сервіс з надання найпопулярніших адміністративних послуг, а до кінця 2016 року перевести в електронний формат всі послуги.