Будівництво в Україні подорожчало майже на третину

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-серпні 2015 року порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 28%, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, підвищення цін на БМР за підсумками 8 місяців 2015 року зафіксовано у всіх сферах будівництва.

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва трубопроводів, комунікацій та ліній електропередач – на 36%, а також інших інженерних споруд – на 33,1%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері будівництва житлових будинків – на 25,8%.

При цьому вартість БМР в серпні 2015 року порівняно з липнем знизилася на 0,2% (у липні зростання до червня становило 0,3%).

У Держстаті зазначили, що найбільше зниження цін на БМР у серпні зафіксовано на зведення інших інженерних споруд – на 1,4%. При цьому, у сфері будівництва житлових будинків ціни зросли на 0,3%.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) за підсумками перших 7 місяців порівняно з аналогічним періодом 2014 року зросли на 28,4%. За даними Держстату, ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні в I півріччі 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,2%, а в 2014 році порівняно з 2013 роком зросли на 9,5%.