Земельний кадастр України обіцяють заповнити протягом 2-3 років

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) планує опрацювати і внести до Державного земельного кадастру України (ДЗК) всю відсутню інформацію про земельні ділянки протягом 2-3 років.

Про це на прес-конференції у понеділок повідомив очільник відомства Максим Мартинюк.

«Якщо екстраполювати попередні темпи, то два-три роки - і буде наповненість кадастру, близька до 100%», - сказав Мартинюк, нагадавши, що на сьогодні земельний кадастр заповнено на 60%.

За його словами, найбільший відсоток оформленої і внесеної до кадастру інформації стосується переважно міст, тоді як відомості про більшість земельних ділянок, які розташовані в сільській місцевості і особливо в лісах, практично відсутні.

«Що не оброблено точно - так це ліси. Там, де великі площі лісів, - там, відповідно, менший відсоток інформації, яка міститься у кадастрі», - уточнив Мартинюк.

Як повідомляв УНІАН, за словами Мартинюка, для завершення інвентаризації земель необхідно близько 2,5 млрд грн, які відомство планує залучити у міжнародних організацій.

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При цьому, 23 вересня під час виїзного засідання Кабінету міністрів України, глава уряду Арсеній Яценюк підкреслив, що заповнення земельного кадастру поряд з удосконаленням нормативно-правової бази є однією з умов запуску повноцінного ринку землі в Україні.