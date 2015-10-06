Українцям відкрили доступ до реєстру власників земельних ділянок

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) у рамках реформування системи земельних відносин з сьогоднішнього дня, 6 жовтня, відкриває в Інтернеті вільний доступ до реєстру власників земельних ділянок, а також запускає онлайн-послугу замовлення виписки про нормативно-грошову оцінку землі.

Інформація про власників земельних ділянок буде надаватися, спираючись на дані бази даних Державного реєстру речових прав, тому у відкритому доступі також буде інформація про те, чи переданий ділянка в оренду чи ні.

На сьогоднішній день до реєстру внесено трохи більше 60% всіх земельних ділянок України.

Також відомство впровадило онлайн-послугу замовлення виписки про нормативно-грошову оцінку землі. Отримати таку виписку громадянин України зможе, оформивши відповідний запит на сайті відомства. При цьому, згідно з чинним законодавством, такий документ надається виключно в паперовому вигляді, тому заявник може отримати витяг в одному з 660 центрів надання адміністративних послуг через 3 дні після реєстрації запиту на сайті.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня уряд затвердив постанову «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Кабінету міністрів України щодо оприлюднення відомостей про суб'єктів речових прав на земельні ділянки», забезпечивши тим самим можливість відкриття з 6 жовтня 2015 року доступу до системи державного земельного кадастру.

Водночас, за словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадія Зубка, всіх власників земельних ділянок будуть повідомляти, хто запитує інформацію про них.

Крім того, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) у рамках децентралізації і боротьби з корупцією планує до кінця 2015 року запустити електронний сервіс з надання найпопулярніших адміністративних послуг, а до кінця 2016 року перевести в електронний формат всі послуги.