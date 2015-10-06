У Росії засекретять дані про власників вілл, яхт і літаків

Федеральна служба безпеки РФ внесла в уряд законопроект, що пропонує засекретити дані про власників нерухомості, літаків та суден, пише РБК.

Доступ до цих даних, крім самих правовласників та їхніх представників, отримають тільки «компетентні державні органи».

У понеділок, 5 жовтня, цей проект підтримала комісія уряду із законопроектної діяльності, розповіли учасник засідання і два джерела, знайомі з його результатами. Тепер законопроект повинен бути розглянутий на засіданні уряду, після чого відправиться в Держдуму.

Зараз відомості з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та угод щодо них знаходяться у відкритому доступі — будь-яка людина може їх запросити. ФСБ пропонує закрити загальний доступ до всіх цих відомостей, включаючи персональні дані власників нерухомості.

Ця ініціатива може утруднити доступ до інформації про справжніх власників нерухомості, «зокрема корумпованих чиновників», вважає директор Фонду боротьби з корупцією Роман Рубанов. Він припустив, що це може бути пов'язано з виявленою у екс-голови ФСБ Миколи Патрушева нерухомістю в Срібному бору вартістю близько 1,1 млрд руб.

За словами партнера Paragon Advice Group Олександра Захарова, ті, хто хотів зберегти анонімність у питанні володіння власністю, раніше оформляли об'єкти на офшорні компанії, але тепер щодо деяких з них це неможливо у зв'язку з деофшоризацією і санкціями Заходу.

Поправки ФСБ збережуть конфіденційність такої інформації, яка може мати громадський резонанс. Наприклад, виписки з реестру часто наводить у своїх розслідуваннях Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального, а в разі прийняття законопроекту це стане неможливо.

Серед гучних розслідувань Фонду Навального - будинок дружини прес-секретаря президента Дмитра Пєскова. За даними ФБК, Тетяна Навка володіє будинком і ділянкою в селищі «Третья охота» на Новоризькому шосе в Підмосков'ї, де вартість однієї сотки землі починається від $60 тис. Мова йде про будинок площею 779,2 кв. м і дві ділянки загальною площею 9373 кв. м. Всю вартість нерухомості Навальний оцінив у $15,6 млн.