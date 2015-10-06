Продажі столичного житла у вересні зросли на 2,5%

Обсяг капіталовкладень в житлову нерухомість Києва по операціях столичних агентств нерухомості "Благовіст" та Park Lane, що входять до корпорації First Realty Group, у вересні 2015 року порівняно з минулим місяцем збільшився на 2,5% і склав 21,2 мільйона доларів. Про це УНІАН повідомила прес-служба агентства "Благовіст".

Згідно з повідомленням, сегмент житлової нерухомості вартістю до 50 тисяч доларів у вересні склав 31% від загальної кількості угод. У цій категорії купувалися переважно 1-кімнатні квартири в основному в Деснянському, Дніпровському та Святошинському районах столиці.

Також експерти зазначають збереження тенденції придбання недорогих земельних ділянок, яка, за прогнозами аналітиків, закріпиться на найближчі один-два роки.

У компанії також повідомили, що на сегмент житлової нерухомості вартістю 50-100 тисяч доларів у вересні довелося 46% від загальної кількості угод. Тут продавалися переважно 2-3-кімнатні квартири в усіх районах столиці. Великий відсоток продажів був зафіксований у Дарницькому, Голосіївському, Печерському, Святошинському та Оболонському районах.

За даними "Благовісту", категорія 100-250 тисяч доларів у звітному періоді склала 23% від загальної кількості угод. Найбільш дорогим об'єктом, реалізованим у вересні в рамках цього сегменту, стали 3-кімнатні апартаменти площею 105 квадратних метрів по вул. Панаса Мирного (Печерський район), на 28-му поверсі нового будинку, з видом на вулиці старого Печерська. Даний об'єкт був проданий за 232 тисячі доларів.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг капіталовкладень в житлову нерухомість Києва по операціях столичних агентств нерухомості "Благовіст" і Park Lane, що входять в корпорацію First Realty Group, в серпні 2015 року склав 20,7 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. Корпорація First Realty Group заснована в 2006 році. У неї входять столичні агентства нерухомості "Благовіст" і Park Lane. Агентство нерухомості "Благовіст" засновано в 1993 році. На сьогоднішній день в Києві працює 9 філій агентства. Агентство нерухомості Park Lane зареєстровано в Україні в 2006 році. На сьогоднішній день в країні працює 6 філій компанії.