Окупанти Криму хочуть терміново розпродати близько 30 збанкрутілих санаторіїв

В окупованому Росією Криму близько 30 "націоналізованих" об'єктів санаторно-курортного комплексу планується віддати в оренду інвесторам або продати вже до кінця 2015 року, передають "Новини Криму".

Як заявив нелегітимний глава "Комітету Держради РК санаторно-курортного комплексу та туризму" Олексій Черняк, "ці підприємства зараз практично не працюють і тягнуть на дно" всі показники. Також є об'єкти, які «тримаються на плаву з останніх сил», але їх завантаження становить 30-40%. «Чим швидше ми віддамо їх під інвестроекти або продамо, тим швидше показники вирівняться, тому що більшість зберегли свої колективи», – сказав Черняк.

Читайте такожМінські домовленості не стосуються Криму - КабмінВін також додав, що 60,5% з 116 "націоналізованих" санаторіїв і пансіонатів знаходяться в задовільному стані, а 6,5% – у незадовільному. Зокрема, об'єкти потребують капітального ремонту, оновлення медичного обладнання та відновлення берегоукріплювальних споруд.

Черняк уточнив, що самий тяжкий стан зараз у дитячого оздоровчого центру «Космос», дитячого оздоровчого центру «Чорномор'я», Кримського республіканського клінічного центру фізіотерапії та пульмонології, пансіонатів «Смарагд» і «Політ». Тим не менш, відносно цих б'єктів вже надходять пропозиції від інвесторів.