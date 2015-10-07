Субсидії на оплату комунальних послуг отримують понад 10 мільйонів українців

В Україні понад 10 млн громадян вже отримують субсидії на оплату комунальних послуг, ще 1 млн почнуть отримувати їх найближчим часом, повідомив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

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"Система надання субсидій рухається вперед. Люди побачили, що призначена субсидія компенсує витрати домогосподарств, – сказав Яценюк. – Починали ми в минулому році з 450 тис. домогосподарств. Це 1,2 млн громадян. На сьогодні 3,3 млн домогосподарств отримали субсидію від держави. Це понад 10 млн громадян. І ми очікуємо, що до початку опалювального сезону ще 1 млн громадян зможуть отримати субсидію".

При цьому глава уряду повідомив, що Кабмін готовий преміювати працівників соціальних служб та "Укрпошти", які беруть участь у системі надання субсидій.

"І будь-які спроби зірвати програму субсидій і забрати у громадян кошти, приречені на поразку. У нас є 24,5 млрд грн, і ми й далі будемо оформляти субсидії. А всі газові олігархи програють у війні проти громадян України", - підкреслив Яценюк.

Додамо, що на сьогоднішньому засіданні прем'єр також анонсував створення українсько-німецької торгової палати.