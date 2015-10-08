Парламент має намір поширити спецконфіскацію на всі злочини

За це рішення (№2541а) проголосували 229 народних депутатів із 316, зареєстрованих у сесійній залі.

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Як зазначив міністр юстиції Павло Петренко, питання спецконфіскації має бути застосоване до умисних злочинів, а не лише до корупційних. "Чому особи, які вчинили тяжкі умисні злочини, пов'язані із сепаратизмом, із посяганням на територіальну цілісність, повинні уникати спецконфіскації?", - сказав він і додав, що законопроект врегульовує це питання.

Так, у Кримінальному кодексі передбачається встановити, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

На сьогодні в кримінальному судочинстві спеціальна конфіскація застосовується виключно за активне та пасивне хабарництво (ст. 354, 368, 368-3, 368-4, 369 Кримінального кодексу, зловживання повноваженнями (статті 364, 364-1, 365-2 КК), незаконне збагачення (стаття 368-2 КК) та зловживання впливом (стаття 369-2 КК).

У Особливій частині Кодексу йдеться, зокрема, про злочини проти основ національної безпеки України; проти життя та здоров'я особи; проти волі, честі та гідності особи; проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобода людини і громадянина; проти власності; у сфері господарської діяльності; проти довкілля; злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації; злочини проти правосуддя та військові злочини; проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Законопроектом визначається, що гроші, цінності та інше майно, зазначені в статті щодо випадків застосування спеціальної конфіскації, передані особою, яка вчинила злочин або суспільно небезпечне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого цим Кодексом, іншій фізичній або юридичній особі, підлягають спеціальній конфіскації, якщо особа, яка прийняла майно, знала або повинна була знати, що таке майно одержано внаслідок вчинення будь-якого злочину або суспільно небезпечного діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, незалежно від того, чи передбачено такий захід кримінально-правового характеру в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація не застосовуватиметься у разі вчинення особою необережного злочину.

У Цивільному кодексі передбачається встановити, що добросовісним набувачем не може бути особа, яка набула майно і при цьому знала або, виходячи із обставин набуття, повинна була знати, що таке майно: одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; було предметом злочину; було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засіб чи знаряддя вчинення злочину.

Згідно з законопроектом, до особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду за вчинення правопорушення (конфіскація) та (або) спеціальну конфіскацію у випадках, встановлених законом.

Конфісковане майно переходить у власність держави безоплатно. Обсяг та порядок конфіскації майна та (або) спеціальної конфіскації встановлюються законом.