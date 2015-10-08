Українцям розкриють інформацію про формування тарифів на комунальні послуги

Верховна Рада України прийняла в першому читанні і за основу президентський проект закону «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення» (№2505а).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 256 із 333 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

«Законопроектом пропонується на законодавчому рівні затвердити механізм реалізації права споживачів на вільний доступ до інформації на ринках енергетики і комунальних послуг», - сказав представник президента України у Верховній Раді Степан Кубів.

Він також повідомив, що прийняття цього закону дозволяє забезпечити безперешкодне і безкоштовне отримання інформації за цілим рядом даних, що стосуються цін і тарифів на ресурси, їх якості, реальних обсягів споживання та іншої інформації, наприклад, про інвестиційні програми, джерела їх фінансування, залучені кредити та їх цільове використання в даній галузі.

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Кубів уточнив, що даний законопроект дозволяє відкрити доступ до даних про надання населенню теплових, водних та енергетичних ресурсів і покликаний сприяти забезпеченню прозорості в діяльності суб'єктів господарювання.

Згідно з пояснювальною запискою, реалізація цього закону не потребує додаткових витрат з держбюджету.

Довідка УНІАН. Даний законопроект був внесений до Верховної Ради президентом України і був зареєстрований на сайті парламенту 14 серпня 2015 року.