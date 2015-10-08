Кабмін знайшов 10,6 мільйона на компенсацію відсотків за програмою "доступне житло"

Кабінет міністрів України, в рамках розробленого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіоном) проекту розпорядження "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства на 2015 рік", планує направити 10,6 мільйона гривень на компенсацію відсотків за кредитами, наданими громадянам в рамках бюджетної програми "Доступне житло".

Як повідомила прес-служба Мінрегіонбуду з посиланням на віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубка, ці кошти уряд планує направити на часткову компенсацію близько 4 тисяч кредитів.

"Ми провели інвентаризацію діючих договорів і виявили, що для компенсації державних зобов'язань за кредитами потрібно не більше 10,5 мільйона гривень. Такі кошти у держави є", - цитує Зубко прес - служба міністерства.

За словами Зубка, економія коштів у розмірі понад 10 мільйонів гривень виникла за рахунок дострокового погашення позичальниками банківських кредитів за іншою держпрограмі – "Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують покращення житлових умов".

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Як повідомляв УНІАН, на фінансування державних програм із забезпечення громадян доступним житлом у державному бюджеті на 2015 рік передбачено 187,36 мільйона гривень. Відповідні витрати закладені в закон "Про державний бюджет України на 2015 рік".

Згідно з документом, найбільша сума передбачена на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів (13/3) – 93,25 мільйона гривень. На програму пільгового кредитування молоді в держбюджеті закладено 49,26 мільйона гривень. На збільшення статутного капіталу Держфонду сприяння молодіжному житловому будівництву, згідно із законом про держбюджет, буде направлено 38 мільйонів гривень, ще 6,85 мільйона гривень буде виділено на фінансову підтримку цієї установи. При цьому кошти на програму будівництва доступного житла (70/30) в держбюджеті не передбачені.