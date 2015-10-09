Мінрегіон запевняє, що житловий сектор готовий до зими майже на 100%

Технічна готовність українських підприємств сфери житлово-комунального господарства до проходження опалювального сезону станом на 1 жовтня становить 99,81%, повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства (Мінрегіон) з посиланням на заступника глави міністерства Едуарда Кругляка.

"Станом на 1 жовтня, за результатами перевірок та звітів обласних міських державних адміністрацій, маємо такі цифри: із запланованих 160,471 тисячі будинків підготовлено до зими 160,168 тисячі, або 99,81% від плану. Що стосується підготовки до опалювального сезону об'єктів соціальної сфери, то з 37,976 тисячі шкіл, дитячих садів і об'єктів охорони здоров'я готове 37,959 тисячі об'єктів", - цитує прес-служба Кругляка.

Заступник міністра додав, що в рамках підготовки до зими також проводиться ремонт доріг.

"В областях капітально відремонтовано 3,9 мільйона квадратних метрів дорожнього покриття вулиць і доріг, а це понад 90% із запланованого обсягу", - сказав Кругляк.

Також, за його словами, для роботи в зимовий період міністерство підготувало 5,8 тисячі спецтехніки, 157,4 тисячі шанцевых інструментів, а також завезло понад 839 тонн посипного матеріалу та реагентів.

Він також повідомив, що теплове і водопровідно-каналізаційне господарство також готове до зими.

Читайте такожМінрегіон просить банки знизити процентну ставку за кредитами на утеплення житла

Як повідомляв УНІАН, за словами експертів, ситуація з підготовкою житлово-комунального господарства країни до опалювального сезону є критичною із-за аварійного стану більшості теплових мереж. Згідно з інформацією Мінрегіону, загальна протяжність ветхих і аварійних теплових мереж на початок 2015 року становила майже 20% від загальної кількості тепломереж країни, або 4,8 тисячі кілометрів. При цьому втрати тепла в мережах за підсумками 2014 року склали 14,7% виробленої в країні теплової енергії. За підрахунками Мінрегіонбуду, загальна сума необхідних коштів на їх заміну перевищувала 10,5 мільярда гривень (за цінами 2013 року, без урахування валютних коливань та інфляційних процесів). До початку нового опалювального сезону в Україні планувалося замінити лише 316,1 кілометра теплових мереж.

Крім того, станом на кінець вересня запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становили 1,8 мільйона тонн, в той час як для успішного проходження опалювального сезону потрібно 3,2 мільйона тонн, а газу – 15,517 мільярда кубометрів з необхідних 19 мільярда кубометрів.

У зв'язку з цим ряд експертів висловлюють думку, що успішне проходження майбутнього опалювального сезону буде повністю залежати від погодних умов, так як у випадку холодної зими Україні просто може не вистачити необхідної кількості ресурсів.

Читайте такожУ Мінрегіоні хочуть ще підвищити тарифи на послуги ЖКГ

Довідка УНІАН. За словами мера Києва Віталія Кличка, опалювальний сезон у столиці розпочнеться 10 жовтня, а для запуску тепла у всіх житлових будинках необхідно близько 5-7 днів.