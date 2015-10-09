У Львові розпочався опалювальний сезон

У Львові сьогодні розпочався опалювальний сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, відповідне розпорядження сьогодні, 9 жовтня, підписав міський голова Львова Андрій Садовий у зв'язку із зниженням температури повітря.

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Згідно з повідомленням, подачу теплоносіїв бюджетним установам, лікарням і дитячим садочкам розпочато на основі їх листів-звернень з 8 жовтня.

Сьогодні опалювальний сезон розпочнеться для усіх категорій споживачів теплопостачальних підприємств.