У Греції третина власників нерухомості не може заплатити податки на житло

Троє з десяти домовласників в країні не зможуть заплатити податки на нерухомість в 2015 році. Разом з тим 40,5% наймачів запізнюються з платежами за оренду житла, повідомляє Prian.ru з посиланням на дослідження компанії Marc.

"Дослідження-опитування проводилося з 29 вересня по 1 жовтня 2015 року 805 домогосподарствах Греції. Виявилося, що кожен третій іпотечний позичальник має труднощі з оплатою кредиту, попри те, що 41% респондентів заявив, що їм вдалося реорганізувати платежі, аби щомісячні витрати були меншими", - говоирться в повідомленні.

Згідно з опитуванням, респонденти вважають, що в майбутньому пропозиція житла на ринку в чотири рази перевищить попит, і лише 4,5% респондентів розглядають придбання будинку або квартири протягом найближчих трьох років. Цілих 19% заявляють, що планують продати нерухомість протягом найближчих трьох років. Дев'ять років тому, 2006 року ситуація була діаметрально протилежною. Тоді 22,6% респондентів збиралися придбати житло, і лише 12,3% збиралися його продати.

Близько 50% респондентів вважають, що ціни на нерухомість, швидше за все, опустяться ще більше протягом найближчих двох-трьох років. А 31% опитаних вірить у стабільність вартості житла.

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Видання зазначає, що падіння цін на квартири в Греції у другому кварталі 2015 року пще більше поглибилося.