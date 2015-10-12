Обсяги нової офісної нерухомості в Києві з початку року впали втричі

Обсяг введення в експлуатацію нових офісних площ в Києві в січні-вересні 2015 року порівняно з аналогічним показником минулого року впав практично втричі – до 36,1 тисячі квадратних метрів.

Як повідомила УНІАН консалтингова компанія Jones Lang LaSalle (JLL) в Україні, в поточних умовах попиту на офісні приміщення вихід на ринок нових площ в цьому році більше не передбачається.

У компанії зазначили, що в III кварталі 2015 року кількість нових угод на офісному ринку порівняно з II кварталом скоротилося на 25% і склала 32,2 тисячі квадратних метрів.

При цьому основна активність, як і раніше, була пов'язана з продовженням договорів, зокрема переглядом умов оренди або переїздами, тоді як операції по розширенню і виходу нових компаній на ринок були одиничними.

За даними JLL, в цілому за три кварталу 2015 року найбільшу кількість офісних площ орендували компанії сфери виробництва та IT компанії – їхня частка в обсязі закритих угод склала 38% та 33% відповідно. У III кварталі 2015 року також помітно активізувався попит з боку компаній сфери торгівлі.

Також аналітики зазначають, що за станом на кінець третього кварталу рівень вакантності столичних офісів вперше протягом останнього року знизився на 0,3 в. п., але, незважаючи на це, 26,2% площ залишаються незатребуваними.

У компанії уточнили, що незначне скорочення частки вільних приміщень спостерігалося у всіх сегментах ринку. Так, у класі "А" за минулий квартал вакантність знизилася на 0,4 в. п. – до 39,4%, в класі "В" – на 0,2 п. п., до 23,3%.

За даними консалтингової компанії, максимальна річна базова орендна ставка на ринку офісів столиці в третьому кварталі залишилася на рівні 350 доларів/квадратний метр, не змінившись в порівнянні з показником попереднього кварталу.

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Як повідомляв УНІАН, у першому півріччі 2015 року у Ківі було введено 25,5 тисячі квадратних метрів якісних офісних площ, що майже вчетверо поступається показнику аналогічного періоду минулого року, коли було введено 100 тисяч квадратних метрів.

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Довідка УНІАН. Jones Lang LaSalle – компанія, що надає фінансові та комплексні послуги в сфері нерухомості в 75 країнах. Портфель компанії становить близько 279 мільйонів квадратних метрів по всьому світу, а річний оборот - 4 мільярди доларів.