У Миколаєві розпочався опалювальний сезон

У Миколаєві сьогодні розпочався опалювальний сезон.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення розпочати опалювальний сезон у житловому фонді виконком Миколаївської міської ради прийняв 12 жовтня.

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"У зв'язку зі стабільним зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря до +8 С° і нижче, з метою забезпечення теплом ... розпочати опалювальний сезон на об'єктах житлового фонду, інших об'єктах, а також для населення, яке користується природним газом для потреб опалення з 12 жовтня", - сказано в рішенні.

Теплопостачальні підприємства починаючи з цього дня повинні забезпечити пуск котелень для подачі тепла мешканцям міста.