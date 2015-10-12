У Миколаєві розпочався опалювальний сезон
18:29, 12 жовтня 2015Нерухомість
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Теплопостачальні підприємства починаючи з цього дня повинні забезпечити пуск котелень для подачі тепла мешканцям міста.
У Миколаєві включили опалення / blog.fontanka.ru
У Миколаєві сьогодні розпочався опалювальний сезон.
Як передає кореспондент УНІАН, рішення розпочати опалювальний сезон у житловому фонді виконком Миколаївської міської ради прийняв 12 жовтня.
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"У зв'язку зі стабільним зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря до +8 С° і нижче, з метою забезпечення теплом ... розпочати опалювальний сезон на об'єктах житлового фонду, інших об'єктах, а також для населення, яке користується природним газом для потреб опалення з 12 жовтня", - сказано в рішенні.
Теплопостачальні підприємства починаючи з цього дня повинні забезпечити пуск котелень для подачі тепла мешканцям міста.
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