В Україні до опалення підключили вже понад 60% житлових будинків

В Україні станом на 15 жовтня до опалення підключено 64% житлових будинків, повідомив на засіданні антикризового штабу в Києві віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

«До опалення підключено 67% об'єктів по соціальній сфері і 64% по житлових будинках», - сказав він.

Читайте такожНа тарифи "Київенерго" чекає перевірка

За словами віце-прем'єра, станом на 1 вересня рівень розрахунків населення за послуги ЖКГ становив 100%.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, уряд бере за основу песимістичні прогнози погоди на осінньо-зимовий період 2015-2016 років, однак вважає достатніми ті фінансові ресурси, які вже зібрані і зарезервовані на закупівлю вугілля і газу.