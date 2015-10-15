Забудовники скорочують площу житла через падіння купівельної спроможності українців

Падіння купівельної спроможності українців змушує забудовників максимально скорочувати площа збудованого ними житла, тим самим здешевлюючи його вартість.

Про це УНІАН повідомила прес-служба консалтингової компанії City Development Solutions з посиланням на директора з маркетингу Аллу Куценко.

"Забудовники прагнуть до максимального здешевлення проектів, як з точки зору будівництва і інженерії, так і з точки зору майбутнього бюджету покупки. Відповідно, площа квартир, що пропонуються на продаж, постійно зменшується. Це стосується не лише проектів бюджетного сегменту, але й престижного житла", - цитує Куценко прес-служба компанії.

За її словами, в структурі пропозиції квартир все частіше з'являються малометражні квартири-студіо з об'єднаної кухонного та житлової зонами. За останній рік питома вага таких квартир збільшився в 2 рази. І якщо раніше вони проектувалися в житлових будинках класу економ і комфорт, то вже в 2015 році студіо почали проектувати і в об'єктах, що позиціонуються в класі бізнес.

"Поява квартир-студій площею від 18 до 28 квадратних метрів у проектах економ класу дозволяє мінімізувати загальний бюджет придбання і вкластися в 350-450 тисяч гривень", - вважає Куценко.

Вона також уточнила, що на сьогоднішній день основний попит бюджетного сегмента припадає саме на однокімнатні квартири і квартири-студіо.

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Як повідомляв УНІАН, всього за 9 місяців 2015 року ринок первинної житлової нерухомості поповнився 19 житловими комплексами на 7,2 тисячі квартир. Серед нових пропозицій переважають однокімнатні квартири, питома вага яких в нових об'єктах становить близько 49%. Двокімнатні квартири займають майже 34% нової пропозиції, трикімнатні — 16%.

При цьому, станом на 1 жовтня, діапазон цін в нових проектах на правому березі на момент відкриття продажів варіюється від 11 900 гривень/квадратний метр до 14 700 гривень/квадратний метр в комплексах економ-класу, і від 16 800 гривень/квадратний метр до 21 000 гривень квадратний метр в комплексах бізнес-класу. Нові проекти в лівобережній частині Києва пропонуються за ціною від 13 100 гривень/квадратний метр до 18 500 гривень/квадратний метр.