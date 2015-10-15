У Черкасах розпочався опалювальний сезон

У Черкасах сьогодні, 15 жовтня, розпочався опалювальний сезон.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у департаменті житлово-комунального господарства Черкаської міськради, підключення житлового фонду Черкас розпочала згідно розпорядження виконкому Черкаської міськради.

Сьогодні до опалення підключили більшість черкаських будинків. До завтра опалення має бути у всіх будинках Черкас. Крім того, сьогодні вже опалюються всі лікарні та поліклініки, школи і дитсадки.

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Як повідомляв УНІАН, у Черкасах 10 жовтня в лікарнях, школах та дитсадках розпочався опалювальний сезон з огляду на низьку середньодобову температуру.

Довідка УНІАН. У Черкасах нараховується 961 будинок комунальної власності з централізованим опаленням. У рамках підготовки до зими ними були здійснені ремонти 608 покрівель, 555 опалювальних систем, 229 систем гарячого водопостачання, 404 системи холодного водопостачання та каналізації, а ще – виконали промивання внутрішньобудинкових систем опалення в 141 будинку.