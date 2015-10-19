Українці з початку року заплатили 521 мільйон податку на нерухомість

У січні-вересні поточного року до державного бюджету надійшло 521 млн грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що на 487,9 млн грн більше, ніж за відповідний період минулого року, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби України.

Згідно з повідомленням, показник виконано на 114,9%.

За даними ДФС, у вересні 2015 до бюджету надійшло 26,4 млн грн цього податку, індикативний показник виконано на 101,3%. Порівняно з вересня 2014 року надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшилися на 22,9 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2015 року набрав чинності закон про зміни до Податкового кодексу, згідно з яким вводиться податок на нерухомість (у розмірі від 0% до 2%) з квартир площею понад 60 кв. м і будинків більше 120 кв. м.