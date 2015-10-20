Держархбудінспекція: третина українських будівництв працюють з порушеннями

Державна архітектурно-будівельна інспекція України (Держархбудінспекція) з початку року провела понад 15 тис. перевірок дотримання забудовниками містобудівного законодавства, за результатами яких виявила порушення на 4,6 тис. об'єктів, що становило майже 31% від перевірених відомством будівництв, повідомили у відомстві.

У Держархбудінспекції також зазначили, що за результатами перевірок відомство оштрафувало недобросовісних забудовників на суму 69,6 млн грн. При цьому найбільше порушень було виявлено у Київській, Одеській, Рівненській та Вінницькій областях.

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Як повідомляв УНІАН, у 2014 році Держархбудінспекція провела понад 31,3 тис. перевірок, за результатами яких стягнула штрафів на суму 137,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Державна архітектурно-будівельна інспекція була створена за указом президента України в 2011 році. Здійснює державний контроль за дотриманням будівельних норм і стандартів будівництва та експлуатації житлових будинків, виконанням ліцензійних умов суб'єктами господарювання, що здійснюють роботи зі створення об'єктів архітектури, контролює виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства у сферах містобудівної документації та будівельних норм, а також стандартів і правил у сфері житлово-комунального господарства.