Столичне житло з початку року подорожчало більш ніж на третину – експерти

Середня вартість 1 квадратний метр житла в новобудовах Києва у національній валюті з початку року зросла на 38%, повідомляє прес-служба інвестиційно-девелоперської компанії UDP з посиланням на власний аналітичний відділ.

Як уточнили аналітики, в III кварталі 2015 року гривневі ціни на первинне житло в Києві зросли на 2,3%, а в доларовому еквіваленті – на 0,5%.

UDP також вважають, що найбільш "чутливими" до цінових коливань у січні-жовтні 2015 року були проекти економ-класу, натомість ціни на елітну нерухомість майже не змінювалися, оскільки девелопери в таких проектах не прив'язують ціну до долара.

Аналітики компанії у звіті також зазначають, що в цілому по ринку в 2015 році кількість угод скоротилася на 35% порівняно з кризовим 2014 роком. Але вже в III кварталі, слідом за ціновою стабілізацією, спостерігається зростання угод купівлі-продажу житла. Так, згідно власної статистики компанії, в житловому проекті бізнес-класу "Новопечерські Липки" в даний час спостерігається активізація покупців.

За словами керівника відділу продажів ЖК "Новопечерські Липки" Віталія Мєднікова, з початку осені кількість візитів в офіс продажів збільшилася на 47%, порівняно з аналогічним періодом в 2014 році. При цьому плановий обсяг продажів за вересень-початок жовтня компанія вже перевищила на 53%.

Згідно з прогнозами експертів UDP, при відносній стабілізації економічної та політичної ситуації в країні вже в 4 кварталі цього року очікується збільшення кількості угод з придбання житла, а також невелике зростання цін за квадратний метр.

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Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у вересні 2015 року порівняно з серпнем зменшилася на 3,2% - до 23,3 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з вереснем 2014 року ціни збільшилися на 47,6%. Натомість протягом 2014 року вартість квартир на первинному ринку столиці зросла на 23,6% через девальвацію національної валюти, а також подорожчання будматеріалів та пального.