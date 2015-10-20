Субсидії на оплату компослуг у січні-вересні зросли в 13 разів

Жителям України в січні-вересні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 705,4 мільйона гривень, що на 649,5 мільйона гривень, або у 12,8 раза більше, ніж у січні-вересні 2014 року, повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, із загальної суми в міській місцевості субсидії призначені в розмірі 533,2 мільйона гривень, у сільській – 172,2 мільйона гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-вересні поточного року були призначені 3,2 мільйона сімей, що становить 89,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії були призначені 1,6 мільйону сімей, у сільській – 817,2 тисячі сімей. Порівняно з січнем-вереснем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 2,6 мільйона, або в 5,4 рази.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні 2015 року порівняно з аналогічним періодом минулого року збільшився на 69,8% – до 143,8 гривні.

Серед регіонів найбільший розмір призначених субсидій зафіксовано у Івано-Франківській та Тернопільській областях (342,4 гривні і 329 гривні), найменший – у Київській та Миколаївській областях (64,2 гривні та 85,7 гривні відповідно).

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Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-серпні 2015 року були призначені субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на суму 625,8 млн грн, що на 570,5 мільйона гривень, або в 11,3 рази, більше, ніж у січні-серпні 2014 року.