За субсидіями на оплату компослуг вже звернулося 3,8 мільйона українських сімей

За субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг вже звернулося 3,8 мільйона українських сімей, що свідчить про підвищення в 2015 році ефективності цієї системи в 7 разів, заявив міністр соціальної політики Павло Розенко на брифінгу в Києві.

“За субсидіями на житлово-комунальні послуги до нас звернулося близько 3,8 мільйона українських сімей. Нагадаю вам, що протягом аналогічного періоду минулого року в програмі системи субсидій було лише 450 тисяч українських сімей", - сказав він.

За словами міністра, вже призначені субсидії для 3,5 мільйона сімей, а їх перерахунок з урахуванням початку опалювального сезону буде завершено найближчим часом.

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Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-вересні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 705,4 мільйона гривень, що на 649,5 мільйона гривень, або у 12,8 рази більше, ніж у січні-вересні 2014 року.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-вересні поточного року були призначені 3,2 мільйона сімей, що становить 89,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії були призначені 1,6 мільйона сімей, у сільській – 817,2 тисячі сімей. Порівняно з січнем-вереснем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 2,6 мільйона, або в 5,4 рази.