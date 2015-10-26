Ринок нерухомості в Україні досяг дна – експерти

Український ринок нерухомості, який в середині 2014 року під тиском загальноекономічного падіння, посилення темпів інфляції та зниження купівельної спроможності населення почав своє стрімке падіння, в жовтні 2015 року досяг свого цінового дна. Таку думку в коментарях УНІАН висловили експерти будівельної галузі.

"Зараз ціни стабільні – вони не рухаються ані вгору, ані донизу. Навіть підвищення курсу долара, яке відбулося минулого тижня, на цінах на нерухомість наразі ніяк не позначилося", - зазначив президент Асоціації експертів з нерухомості України Сергій Злидень.

Але, незважаючи на загальну стабілізацію цін, зростання в цьому секторі економіки поки не спостерігається. "На ринку нерухомості всі тенденції залишаються такими ж. Ринок наразі залишається в стані стагнації, і збільшення обсягів продажів не спостерігається", - сказав Злидень.

Він також вважає, що у разі, якщо національна економіка все ж "відштовхнулася від дна", в чому нас переконують чиновники з Міністерства економіки, то в будь-якому випадку висхідний тренд на ринку житла з'явиться не раніше березня 2016 року.

"Ринок нерухомості інертний і не може швидко реагувати... Якщо дійсно в економіці зароджуються паростки зростання, то ринок нерухомості відреагує на це не раніше березня 2016 року", - прогнозує експерт.

Побічно з ним погодився і комерційний директор столичної девелоперської компанії "Альянс Новобуд" Володимир Даниленко. За його словами, незважаючи на кризу, забудовники намагаються зводити нові об'єкти та всіляко пристосовуються до ринкових умов.

"Сказати, що стагнація минула остаточно - не можна, але й гірше вже не стає. Ми бачимо, що забудовники не стоять на місці - і в Києві, і в області закладаються нові майданчики, все це засвідчує, що якийсь розвиток ринку все ж таки є", - міркує Даниленко.

За його словами, основною рушійною силою, яка сьогодні штовхає ринок вгору, є страх українців втратити свої заощадження, тому вони намагаються конвертувати свої гривні в надійніший актив – нерухомість.

"Люди намагаються перейти до більш капітального та надійного актив. Сьогодні курс 22 гривні/долар, завтра 24 гривні/долар... А нерухомість з часом показує хоч якесь, але зростання. Та й цінам, скажемо відверто, далі вже нікуди падати", - сказав експерт.

Він також зазначив, що як з точки зору споживача, так і ринку, трансформації - лише на користь. Криза підштовхнула український ринок нерухомості до чергового еволюційному витку. Тому ті, хто сьогодні нормально себе почуває, ті, хто відповідальний, ті, хто з історією, - у них буде новий ривок, новий стрибок у розвитку.

"З одного боку, криза - це погано, але з іншого боку – криза робить проекти кращими, забудовників розумнішими, ті, хто вижили, намагаються боротися за покупця не лише ціною, але й якістю, і від цього всі тільки виграють", - зазначив Даниленко.

Як прогнозує експерт, в найближчій перспективі ринок нерухомості має всі передумови для зростання, але ключову роль в його розвитку відіграватиме політичний фактор.

"Якщо брати суто ринковий прогноз, звести тренди та екстраполювати їх на майбутнє, то прогноз має бути хорошим, з іншого боку - ми розуміємо, що його дуже сильно будуть коригувати політичні явища, причому настільки сильно, що він може розгорнуться в іншу сторону", - сказав Даниленко, додавши, що в разі сприятливої політичної ситуації в країні, обсяги продажів на ринку нерухомості в наступному році мають зрости приблизно на 7-10%.

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Як повідомляв УНІАН, з початку року на ринку житлової нерухомості столиці спостерігалася низька активність в сегменті продажу. Так, кількість об'єктів, що пропонуються до продажу, станом на перше півріччя 2015 року різко зросла – у базі даних порталу Address.ua їх число виросло до рекордного за останні півтора року рівня - 65 тисяч квартир. Разом з тим, кількість угод на ринку житлової нерухомості Києва за підсумками першого півріччя 2015 року опустилася нижче рівня кризового 2009 року, а доларові ціни на житло знизилися майже на 40%.