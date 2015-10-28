На Вінниччині субсидію призначено понад 133 тисячам родин

В області за спрощеним порядком призначення субсидій з 1 травня 2015 року звернулося 155 269 сімей. З них 133 702 родинам уже призначено дану державну допомогу. Більше того, 60 тисяч отримали субсидію автоматично.

Про це повідомляє прес-служба Вінницької ОДА.

"З державного бюджету на виплату житлових субсидій Вінницькій області додатково виділено субвенції в розмірі 347,6 мільйона гривень, загалом сума на виплату житлових субсидій становить 531,2 мільйона гривень, що на 430,6 мільйона гривень більше, ніж 2014 року", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що на даний час в усіх управліннях соціального захисту області активізовано роботу в умовах реформування системи надання субсидій.​

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Як повідомляв УНІАН, жителям України в січні-вересні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 705,4 мільйона гривень, що на 649,5 мільйона гривень, або у 12,8 рази більше, ніж у січні-вересні 2014 року.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-вересні поточного року були призначені 3,2 мільйона сімей, що становить 89,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. При цьому в міській місцевості субсидії були призначені 1,6 мільйона сімей, у сільській – 817,2 тисячі сімей. Порівняно з січнем-вереснем 2014 року кількість сімей, яким були призначені субсидії, зросла на 2,6 мільйона, або в 5,4 рази.