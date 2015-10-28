Кабмін спростив нарахування субсидій за компослуги

Кабінет Міністрів ввів механізм зміни застосування соціальної норми споживання газу.

Про це інформує прес-служба Кабінету міністрів України з посиланням на повідомлення прем'єр-міністрі Арсенія Яценюка на зустрічі з представниками пікетувальників під Будинком уряду, зокрема, народним депутатом України Олегом Ляшком.

"Встановлюється соціальна норма в розмірі 1200 кубометрів на весь опалювальний сезон (6 місяців). Це означає, що людина може сама визначати, скільки газу використовувати в рамках соціальної норми щомісяця протягом опалювального сезону", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що також було прийнято рішення, що у лютому 2016 року буде здійснено контроль реальних витрат населенням газу для опалення та оцінено необхідність збільшення соціальної норми у випадку холодної зими.

Крім того, глава уряду підписав постанову, якою спрощує перерахування субсидій за житлово-комунальні послуги на зимовий період. Воно буде здійснюватися в автоматичному режимі без подання повторних заявок.

Урядом також вносяться зміни до порядку перерахунку вартості опалення підприємств ЖКГ, який буде проводитися в щомісячному режимі, а не раз на півроку, як було раніше.

Прийнято також рішення, згідно з яким за результатами першого кварталу наступного року в залежності від ціни імпортованого газу та курсу національної валюти буде здійснено коригування ринкової ціни природнього газу.

"Прем’єр-міністр України підписав зміни до постанови про встановлення державних соціальних стандартів в сфері житло-комунального обслуговування, яка передбачає встановлення коригуючих коефіцієнтів для розрахунку витрат газу, електричної та теплової енергії на потреби опалення залежно від кількості поверхів будинків, нормативи користування послугами для централізованого опалення за умови обладнання житлових будинків приладами обліку теплової енергії, газопостачання за наявності за відсутності газових лічильників, електричною енергією для індивідуального опалення, диференційовано за періодами часу", - роз'яснюється у повідомленні.

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Також Арсеній Яценюк наголосив, що в парламенті вже знаходяться два законопроекти – про прозорість нарахування тарифів і про НКРЕКП, який передбачає незалежність цього органу.