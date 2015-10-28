Кабмін затвердив нормативи отримання субсидій на послуги ЖКГ – постанова

Кабінет міністрів України схвалив проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року", яким встановив соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг у межах яких надаються пільги або субсидії.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон).

Згідно з постановою, на послуги централізованого теплопостачання, для абонентів, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними лічильниками тепла встановлений соціальний норматив - 0,0548 Гкал на 1 квадратний метр опалювальної площі на місяць в опалювальний сезон.

При цьому, документ також встановлює коригуючі коефіцієнти для 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель і споруд у 5 і більше поверхів у розрізі регіонів для розрахунку витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу та інших видів палива необхідних для опалення.

Постановою також введені соціальні нормативи користування послугами з вивезення рідких побутових відходів та відходів, які утворюються за умови відсутності послуг централізованого водовідведення (при наявності послуг з централізованого водопостачання та вигрібних ям) - 4 кубометра на одну особу на місяць. У разі відсутності послуг централізованого водопостачання та водовідведення - 25 літрів на добу на одну особу (0,76 кубометра на місяць).

Актом також визначена соціальна норма постачання холодної води в 4 кубометра на одну особу на місяць у разі відсутності централізованого постачання гарячої води більше 14 діб.

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Як повідомляв УНІАН, обсяг коштів, закладений у державний бюджет 2015 року на виплату субсидій, становить 24,5 мільярда гривень. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2016 році видатки на субсидії для населення України зростуть порівняно з 2015 роком майже вдвічі, до 43 мільярдів гривень, через зростання тарифів в енергетиці. Прем'єр-міністр підтвердив, що фінансування на виплату субсидій у 2016 році зросте і складе близько 50 мільярдів гривень.

Станом на середину жовтня, за субсидіями на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 3,8 мільйона українських сімей.

Жителям України в січні-вересні 2015 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму 705,4 мільйона гривень, що на 649,5 мільйона гривень, або у 12,8 рази більше, ніж у січні-вересні 2014 року.