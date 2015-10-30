Тесть Насирова виграв тендер на 390 мільйонів на добудову "Охматдиту"

Як пишуть "Наші гроші", про це було повідомлено у "Віснику державних закупівель".

Окрім завершення будівельних робіт, передбачено поставку та монтаж різноманітного обладнання, у тому числі медичного.

У тендері взяли участь лише дві фірми – переможець "Альтіс-констракшн" із заявкою на 91 мільйона гривень та ТОВ "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція".

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Мінімальну кількість учасників тендеру пояснюють тим, що цей тендер кілька разів намагались зірвати скаргами до АМКУ. Три фірми, які не є великими гравцями будівельного ринку столиці, у вересні-жовтні тричі оскаржували цю закупівлю в Антимонопольному комітеті. У більшості випадків причини для скарг були дрібними, а останнього разу АМКУ не став розглядати по суті скаргу ТОВ "Стерилс" на один з пунктів технічного завдання. На думку скаржника, "Укрмедпроектбуд" хотів аби лікарня була оснащена кліматизованим модулем UPM-GHK (німецький виробник Pneumatik Berlin GmbH PTM). Згідно наказу Держлікслужби, цей виріб в Україні зареєстровано тільки фірмою "Укрпрофмед".

ТОВ "Укрпрофмед" останніми роками була генпідрядником будівництва "Охматдиту", передаючи роботи на субпідряд ТОВ "Євроінвестрой" з групи Януковича. Після Майдану директор "Укрпрофмеду" Ірина Коваль змінила роботу і стала директором ДП "Укрмедпроектбуд", яке і провело останній тендер на добудову Охматдиту.

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На закид фірми "Стерилс" щодо антиконкурентних дій замовника в частині поставки акліматизованого модуля адмінколегія АМКУ з розгляду скарг про порушення у сфері держзакупівель відповіла, ще це питання стосується економічної конкуренції, тому не відноситься до повноважень цієї Колегії, а відтак змінювати умови тендеру у цій частині не треба.

ТОВ "Альтіс-констракшн" зі статутним капіталом 350 тисяч гривень належить кіпрським офшорам Altis honding limited і Garyhun investments limited, кінцеві бенефіціари не вказані.

Директором фірми є Максим Забігайло, який також є директором корпорації "Альтіс-холдинг" відомого забудовника Олександра Глімбовського.

Донька Глімбовського Катерина є власницею британської фірми Altis ltd і дружиною голови Державної фіскальної служби Романа Насирова. Секретарем британського "Альтісу" є брат Насирова Євген. Адресою реєстрації фірми, а також контактною адресою Глімбовської та Насірова вказана лондонська квартира за адресою 5 City Tower, 3 Limeharbour. Ця квартира належить Роману Насирову.

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Єдиним конкурентом на тендері по добудові "Охматдиту" було ТОВ "Будівельно-монтажний комплекс "Енергомонтажвентиляція" (ЕМВ) Вадима Корбута, Костянтина Корбута та Ігоря Мельникова. Ця фірма виграла перший державний тендер у грудні 2013 року на капітальний ремонт будівель "Украероруху" у аеропорту "Бориспіль" на суму 95,19 мільйона гривень і більше значних держзамовлень не отримувала.

Разом з тим існує фірма зі схожою назвою ТОВ "Холдингова компанія "Енергомонтажвентиляція". Вона у липні 2015 року виграла тендер Державної фіскальної служби, очолюваної Насіровим, на реконструкці. автомобільних пунктів пропуску "Красноїльськ" (18,46 мільйона гривень) і "Дяківці" (23,58 мільйона гривень).

Засновником підрядника фіскалів є Михайло Іщенко, а контактний телефон і адреса "Холдингової компанії "ЕМВ" (вул. Івана Франка, 5-Б) ідентична даним вищевказаного ТОВ "Будівельно-монтажний комплекс "ЕМВ". При цьому Михайло Іщенко і Вадим Корбут є співвласниками ще однієї фірми з цієї адреси з ідентичною назвою – ПАТ "Енергомонтажвентиляція".