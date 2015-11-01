Уряд пропонує прив'язати рахунок за опалення до температури повітря - Яценюк

Про це повідомив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» сьогодні.

«Це повинно стати відповідальністю теплокомуненерго - зменшувати обсяги споживання природного газу, зменшувати температуру теплоносія і відповідним чином зменшувати рахунок за опалення вашої квартири, а не опалювати атмосферу за ваші гроші», - звернувся глава уряду до громадян.

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Зараз, якою б не була температура на вулиці - "батареї червоні, відчиняємо вікна і рахунки отримуємо за те, що опалюється атмосфера», - наголосив Яценюк.

Раніше УНІАН повідомляв, що Кабінет міністрів встановив соціальні нормативи споживання компослуг у межах яких надаються пільги або субсидії.

Згідно з постановою, на послуги централізованого теплопостачання, для абонентів, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними лічильниками тепла встановлений соціальний норматив - 0,0548 Гкал на 1 квадратний метр опалювальної площі на місяць в опалювальний сезон.

При цьому, документ також встановлює коригуючі коефіцієнти для 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель і споруд у 5 і більше поверхів у розрізі регіонів для розрахунку витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу та інших видів палива необхідних для опалення.