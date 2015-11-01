Новий порядок надання соціальної норми у споживанні газу дозволить громадянам економити газ - Яценюк

Як повідомляє прес-служба уряду України, про це сказав прем’єр-міністр Арсеній Яценюк у «10 хвилинах» сьогодні.

Яценюк повідомив, що в українських газових сховищах зараз накопичено

17 млрд кубометрів газу, що «дещо більше, ніж навіть минулого року».

«Для того, щоби купити 17 млрд газу, ми отримали кредити і на ці кредити купили газ вдвічі дешевше, ніж купували раніше за сумнозвісним газовим контрактом. Раніше ми платили майже 500 дол., зараз ми сплачуємо 250 дол.», - наголосив він.

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Для того щоб успішно завершити опалювальний сезон, за словами глави уряду, необхідно ще додатково по імпорту закупити майже 5 млрд кубометрів газу.

Яценюк закликав усіх українців економно використовувати енергетичні ресурси країни і нагадав, що урядом було прийнято рішення щодо запровадження так званої соціальної норми: «Кожна сім'я, яка використовує природний газ для опалення власної оселі, отримує соціальну норму 200 кубометрів газу на місяць за ціною, яка вдвічі менша ніж ринкова ціна газу - 3600 грн, а не 7188». Кабінет Міністрів ухвалив рішення про виділення не 200 кубометрів газу на місяць, а 1200 - на весь опалювальний сезон, тобто на півроку.

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«Це дає можливість у теплі місяці, коли споживання газу буде менше, зекономити необхідний обсяг газу, і в той місяць, коли температура буде нижча, використати за найдешевшою ціною зекономлений обсяг газу в попередньому місяці протягом опалювального сезону», - пояснив глава уряду.