В Україні кожен третій громадянин отримує комунальну субсидію – Яценюк

В Україні кожен третій громадянин отримує субсидію від держави на покриття вартості житлово-комунальних послуг, повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в ефірі програми "10 хвилин з прем'єр-міністром".

"У цьому році кожен третій українець вже отримує субсидію від держави – на покриття вартості житлово-комунальних послуг", – сказав глава уряду.

При цьому Яценюк підкреслив, що субсидії, нараховані в неопалювальний сезон, будуть нараховуватися автоматично і в опалювальний сезон. "Без подачі додаткових довідок та заяв", – зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Кабінет міністрів України схвалив проект постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 6 серпня 2014 року", яким встановив соціальні нормативи споживання житлово-комунальних послуг, у межах яких надаються пільги або субсидії.

Згідно з постановою, на послуги централізованого теплопостачання для абонентів, житлові будинки яких обладнані будинковими та/або квартирними лічильниками тепла, встановлений соціальний норматив 0,0548 Гкал на 1 квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний сезон.

При цьому документ також встановлює коригуючі коефіцієнти для 1-2-поверхових, 3-4-поверхових будівель і споруд у 5 і більше поверхів у розрізі регіонів для розрахунку витрат теплової енергії, електричної енергії, природного газу та інших видів палива, необхідних для опалення.

Постановою також введені соціальні нормативи користування послугами з вивезення рідких побутових відходів та відходів, які утворюються за умови відсутності послуг централізованого водовідведення (при наявності послуг з централізованого водопостачання та вигрібних ям), - 4 кубометра на одну особу в місяць. У разі відсутності послуг централізованого водопостачання та водовідведення – 25 літрів на добу на одну особу (0,76 кубометра на місяць).

Актом також визначена соціальна норма постачання холодної води в 4 кубометри на одну особу на місяць у разі відсутності централізованого постачання гарячої води більше 14 діб.

Обсяг коштів, закладений у державний бюджет 2015 року на виплату субсидій, становить 24,5 мільярда гривень. Міжнародний валютний фонд прогнозує, що в 2016 році видатки на субсидії для населення України зростуть порівняно з 2015 роком майже вдвічі, до 43 мільярдів гривень, через зростання тарифів в енергетиці. Прем'єр-міністр підтвердив, що фінансування на виплату субсидій у 2016 році зросте і складе близько 50 мільярдів гривень.